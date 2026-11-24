Amazon Basics, 20 batterie alcaline AAA ad alte prestazioni, 1,5 Volt, durata di 10 anni
4,6 su 5 su Amazon, 860.527 recensioni
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8,87 €, risparmi 3,37 €
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Caratteristiche
- Una confezione da 20 batterie alcaline AAA, da 1.5 volt, ideali per una varietà di dispositivi, tra cui controller di gioco, giocattoli, torce elettriche, fotocamere digitali e orologi
- 10 anni di durata, conservazione senza perdite di energie; la guarnizione a tenuta d'aria e di liquido conserva l’energia fino a quando non è necessaria, grazie al design migliorato, che include una doppia crimpatura, una nuova composizione di zinco e componenti anticorrosione
- Fornisce la quantità di energia necessaria per un dispositivo specifico; ideale per controller di giochi, giocattoli, torce elettriche, fotocamere digitali, orologi e altro ancora
- Spedite in confezione certificata, di facile apertura
- Nota: queste batterie NON sono ricaricabili. Per opzioni riutilizzabili, scopri le batterie ricaricabili di Amazon Basics
Dettagli
- Colore
- Grigio
- Formato
- Confezione da 20
In breve
Amazon Basics, 20 batterie alcaline AAA ad alte prestazioni, 1,5 Volt, durata di 10 anni costa 5,50 € su Amazon.it, rispetto a 8,87 € di prezzo precedente (risparmio 3,37 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 860.527 recensioni.
Informativa sulle offerte
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