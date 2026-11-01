SONGMICS Cesta in bambù Porta Biancheria Pieghevole, Cesto con Sacco Interno in Tessuto per Lavanderia, 100 Litri, di Colore Naturale, LCB64Y
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Caratteristiche
- Capacità da 100 litri e sacco interno rimovibile - Questa cesta dispone di un sacco in cotone di lavanderia con 2 scomparti, che facilita la classificazione delle biancherie, è possibile estrarre il sacco e portare la biancheria a lavatrice senza portare il cestello; il sacco può anche essere lavato
- Finitura eccellente - Il coperchio è collegato alla cesta da 2 anelli circolari metallici per evitare di cadere, è possibile mettere sul coperchio allargato alcuni oggetti inferiori di 10 kg; dispone di due manici di code in cotone per facilitare il spostamento; tutti i bordi sono orlati con fibra polipropilene, il fondo è orlato con TNT, offrendo una cesta durevole con un aspetto elegante
- Materiale di alta qualità e struttura stabile - La cesta biancheria è realizzata in bambù naturale, ecologico e leggero, può sopportare pressione elevata senza deformazione; Il sacco interno di cotone è traspirante e impedisce odori spiacevoli; il corpo è tenuto da telaio a doppia cornice, la base è fissata con cornice di filo metallico e fondo rigido per una maggiore stabilità
- Facile da assemblare e conservare - Il prodotto è ben imballato, le istruzioni illustrate facilitano l'assemblaggio; conservare quando non è in uso
- Versatile - Utilizzabile per conserva tutte le biancherie sporche, offre anche sufficiente spazio di stoccaggio per coperte, giocattoli, asciugamani, scarpe, ecc. Ideali per camera da letto, lavanderia e ripostiglio
Dettagli
- Colore
- Naturale
- Formato
- LCB64Y
In breve
SONGMICS Cesta in bambù Porta Biancheria Pieghevole, Cesto con Sacco Interno in Tessuto per Lavanderia, 100 Litri, di Colore Naturale, LCB64Y costa 21,59 € su Amazon.it, rispetto a 22,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 11:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 4.549 recensioni.
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