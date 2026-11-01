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SONGMICS Cesta in bambù Porta Biancheria Pieghevole, Cesto con Sacco Interno in Tessuto per Lavanderia, 100 Litri, di Colore Naturale, LCB64Y

4,1 su 5 su Amazon, 4.549 recensioni

SONGMICS Cesta in bambù Porta Biancheria Pieghevole, Cesto con Sacco Interno in Tessuto per Lavanderia, 100 Litri, di Colore Naturale, LCB64Y

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Caratteristiche

  • Capacità da 100 litri e sacco interno rimovibile - Questa cesta dispone di un sacco in cotone di lavanderia con 2 scomparti, che facilita la classificazione delle biancherie, è possibile estrarre il sacco e portare la biancheria a lavatrice senza portare il cestello; il sacco può anche essere lavato
  • Finitura eccellente - Il coperchio è collegato alla cesta da 2 anelli circolari metallici per evitare di cadere, è possibile mettere sul coperchio allargato alcuni oggetti inferiori di 10 kg; dispone di due manici di code in cotone per facilitare il spostamento; tutti i bordi sono orlati con fibra polipropilene, il fondo è orlato con TNT, offrendo una cesta durevole con un aspetto elegante
  • Materiale di alta qualità e struttura stabile - La cesta biancheria è realizzata in bambù naturale, ecologico e leggero, può sopportare pressione elevata senza deformazione; Il sacco interno di cotone è traspirante e impedisce odori spiacevoli; il corpo è tenuto da telaio a doppia cornice, la base è fissata con cornice di filo metallico e fondo rigido per una maggiore stabilità
  • Facile da assemblare e conservare - Il prodotto è ben imballato, le istruzioni illustrate facilitano l'assemblaggio; conservare quando non è in uso
  • Versatile - Utilizzabile per conserva tutte le biancherie sporche, offre anche sufficiente spazio di stoccaggio per coperte, giocattoli, asciugamani, scarpe, ecc. Ideali per camera da letto, lavanderia e ripostiglio

Dettagli

Colore
Naturale
Formato
LCB64Y

In breve

SONGMICS Cesta in bambù Porta Biancheria Pieghevole, Cesto con Sacco Interno in Tessuto per Lavanderia, 100 Litri, di Colore Naturale, LCB64Y costa 21,59 € su Amazon.it, rispetto a 22,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 11:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 4.549 recensioni.

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