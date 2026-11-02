LEONE 1947, Sacca Sportiva, Nero, Taglia Unica, AC901
4,5 su 5 su Amazon, 362 recensioni
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Caratteristiche
- Sacca pratica e versatile offre protezione e facile accesso a tutti i tuoi accessori
- Dotata di chiusura a lacci e tasca laterale con zip
- Serigrafia con il logo LEONE istituzionale
- Capacità: 7 litri
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- U
In breve
LEONE 1947, Sacca Sportiva, Nero, Taglia Unica, AC901 costa 5,99 € su Amazon.it, rispetto a 8,90 € di prezzo precedente (risparmio 2,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 2 novembre 2026 alle 18:31; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 362 recensioni.
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