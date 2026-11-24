Amazon Basics Set Asciugamani Bagno Spugna 100% Cotone Asciugamani Viso 30x30 cm, Bianco, Confezione 12 Pezzi
4,4 su 5 su Amazon, 6.926 recensioni
-31% 9,38 €
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13,55 €, risparmi 4,17 €
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Caratteristiche
- Confezione da 12 asciugamani per uso personale, in ufficio o in palestra.
- Realizzati in 100% spugna di cotone con filatura ad anelli, per resistenza, elevata assorbenza ed asciugatura rapida.
- Abbastanza morbidi da usare sul viso, abbastanza assorbenti per pulizia generica in casa.
- Bordi rinforzati affinché non si sfilaccino.
- Lavabili in lavatrice e adatti all'asciugatrice. Misurano 30,5 x 30,5 cm ciascuno
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 30 x 30 cm
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
Amazon Basics Set Asciugamani Bagno Spugna 100% Cotone Asciugamani Viso 30x30 cm, Bianco, Confezione 12 Pezzi costa 9,38 € su Amazon.it, rispetto a 13,55 € di prezzo precedente (risparmio 4,17 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 12:38; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 6.926 recensioni.
Informativa sulle offerte
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