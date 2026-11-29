Garofalo Pasta Farfalle, 500g
4,6 su 5 su Amazon, 412 recensioni
-54% 0,65 €
Prima
1,41 €, risparmi 0,76 €
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Caratteristiche
- Tempo di cottura: 14 minuti
Dettagli
- Formato
- 500 g
- Pezzi nella confezione
- 16
In breve
Garofalo Pasta Farfalle, 500g costa 0,65 € su Amazon.it, rispetto a 1,41 € di prezzo precedente (risparmio 0,76 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 412 recensioni.
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