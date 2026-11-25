SOLAGUA NAVIDAD Albero di Natale artificiale Foglia di orpello Abete 120-210cm Alberi C/Supporto in metallo (Bianco Brillante, 210cm 668Tips)
4,2 su 5 su Amazon, 4.203 recensioni
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Caratteristiche
- 【Alta Qualità】Albero di Natale artificiale con foglie di orpello con supporto incluso, da 120 cm a 210 cm con rami in plastica di alta qualità, super naturali
- 【Sicurezza】 I rami/punte privi di plastificanti sono flessibili, sicuri per bambini e animali domestici! Tutte le parti sono protette per garantire perfette condizioni di imballaggio, potrai utilizzarlo senza preoccupazioni sia in ambienti interni che esterni.
- 【Installazione semplice】Grazie al design in altezza, puoi montare comodamente il tuo albero di Natale in pochi passaggi e senza dover utilizzare attrezzi. La stessa scatola di imballaggio ti aiuterà a riporlo senza occupare molto spazio!
- 【Spedizione e fornitura】Scatola di spedizione individuale. Ci sforziamo di rispettare i nostri tempi di consegna.
- 【Varietà di stili】 A Solagua Navidad offriamo un'ampia varietà di modelli e dimensioni in modo che tu possa scegliere l'albero di Natale che meglio si adatta ai tuoi gusti. Abbiamo misure da 1,20m a 3m di altezza!
Dettagli
- Colore
- Bianco Lucido
- Formato
- 210 cm
In breve
SOLAGUA NAVIDAD Albero di Natale artificiale Foglia di orpello Abete 120-210cm Alberi C/Supporto in metallo (Bianco Brillante, 210cm 668Tips) costa 41,83 € su Amazon.it, rispetto a 61,52 € di prezzo precedente (risparmio 19,69 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:45; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 4.203 recensioni.
Informativa sulle offerte
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