Protein Works | Vegan Protein 360 - Gold, Crema alla Vaniglia, 1kg | Proteine Vegane, Multi-Proteica, Shake a Basso Contenuto di Calorie, 12 Vitamine e Minerali, 87 Benefici, 33 Porzioni
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Caratteristiche
- MISCELA PROTEICA MULTI-FONTE PREMIUM: Vegan Protein 360 - GOLD (precedentemente noto come Vegan Protein) è realizzato con le migliori fonti di proteine vegetali e contiene un’innovativa miscela di proteine di soia, pisello e riso integrale, perfetta per vegani, vegetariani e per chi segue uno stile di vita plant-based.
- ALTO CONTENUTO PROTEICO, BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI: Con 25 g di proteine vegetali per porzione, ogni fonte proteica ha il proprio profilo nutrizionale ed è perfettamente bilanciata per offrire uno dei frullati proteici vegani più puri disponibili.
- 100 % VEGANO: Vegan Protein 360 - GOLD è molto apprezzato dai clienti PW, e a ragione. Il suo gusto, il profilo nutrizionale e la formula 100 % vegetale offrono un frullato proteico completo che include tutti e 9 gli amminoacidi essenziali per supportare uno stile di vita sano.
- VITAMINE E MINERALI AGGIUNTI: La gamma di proteine vegane PW si basa sul nostro esclusivo concetto 360, che adotta un approccio olistico alla formulazione. Arricchito con 12 vitamine e minerali e DigeZyme per migliorare i benefici nutrizionali e supportare il benessere generale. Vegan Protein 360 - GOLD offre 87 benefici per la salute supportati dalla scienza in ogni shake.
- VERSATILE E PRATICO: Qualunque sia la tua dieta o il tuo obiettivo fisico, Vegan Protein 360 - GOLD è un’ottima scelta per chi ama mantenersi in forma e vivere in modo sano. Grazie al suo gusto simile ai latticini e alla varietà di deliziosi aromi, è ideale per ricette, prodotti da forno o semplicemente come shake. (La confezione e il nome possono variare)
Dettagli
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- 33 Agitare
In breve
Protein Works | Vegan Protein 360 - Gold, Crema alla Vaniglia, 1kg | Proteine Vegane, Multi-Proteica, Shake a Basso Contenuto di Calorie, 12 Vitamine e Minerali, 87 Benefici, 33 Porzioni costa 18,29 € su Amazon.it, rispetto a 28,79 € di prezzo precedente (risparmio 10,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 2.248 recensioni.
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