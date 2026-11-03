tectake® Posacenere a Colonna da Esterno con Pattumiera, 12 L, 25 x 61 cm | Antiscivolo, Resistente alle Intemperie, Base con Bordo in Gomma, Inserti Estraibili, Facile da pulire, per Giardino, Nero
4,6 su 5 su Amazon, 821 recensioni
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Caratteristiche
- PORTACENERE DA ESTERNO RESISTENTE ALLE INTEMPERIE: Il corpo in metallo verniciato a polvere affronta pioggia, sole e urti quotidiani, così il tuo posacenere mantiene un aspetto curato anche dopo mesi all'aperto, in giardino o davanti al locale.
- POSACENERE CON CESTINO INTEGRATO: La pattumiera interna da circa 12 litri raccoglie mozziconi e piccoli rifiuti in un unico punto e, grazie all'inserto estraibile, svuoti tutto in un gesto senza sporcare l'ingresso.
- POSACENERE VERTICALE SALVASPAZIO: La forma stretta e slanciata trova posto accanto alla porta, al bancone del bar o sul balcone e offre un punto di raccolta ordinato senza rubare spazio prezioso al passaggio dei tuoi ospiti.
- PORTACENERE DA TERRA ANTISCIVOLO: La base con bordo in gomma mantiene stabile il posacenere, evita scivolamenti sulle piastrelle lisce e protegge i pavimenti delicati dai graffi durante gli spostamenti quotidiani.
- POSACENERE AUTOPORTANTE IN METALLO: Ricevi 1 portarifiuti da giardino con misure di 25 x 61 cm (Ø x H), peso di 2,5 kg e inserto interno estraibile, pronto all'uso in azienda, al bar o davanti all'ingresso di casa tua.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 25 x 61
In breve
tectake® Posacenere a Colonna da Esterno con Pattumiera, 12 L, 25 x 61 cm | Antiscivolo, Resistente alle Intemperie, Base con Bordo in Gomma, Inserti Estraibili, Facile da pulire, per Giardino, Nero costa 41,99 € su Amazon.it, rispetto a 52,99 € di prezzo precedente (risparmio 11,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 10:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 821 recensioni.
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