Braun HM 5107 WH, 750 W, Acciaio Inossidabile, 9 velocità, Bianco
4,2 su 5 su Amazon, 207 recensioni
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Caratteristiche
- VarioControl: basta una rotazione del quadrante della velocità da 1 a 9 con il pollice per impostare esattamente la velocità di cui hai bisogno
- Tecnologia SmartMix: collocando il motore direttamente sugli accessori, il peso viene diretto sul recipiente anziché sulla mano, per un utilizzo fino al 40% meno faticoso
- ComfortClick: grazie al design intelligente, tutti gli accessori dello sbattitore possono essere fissati in modo intuitivo alla parte anteriore e questo permette di mantenere la mano nella posizione comoda per omogeneizzare, miscelare o nei momenti di pausa indipendentemente dall’accessorio usato; poiché la stabilità verticale è assicurata con qualsiasi accessorio, l’area di lavoro rimane libera, così potrai passare rapidamente alla fase successiva senza interruzioni
Dettagli
- Colore
- Bianco (750w)
In breve
Braun HM 5107 WH, 750 W, Acciaio Inossidabile, 9 velocità, Bianco costa 43,00 € su Amazon.it, rispetto a 70,00 € di prezzo precedente (risparmio 27,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:57; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 207 recensioni.
Informativa sulle offerte
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