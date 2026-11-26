ONLY ONLSEDONA Cappotto Grigio L | Maniche lunghe, Lunghezza media, Casual, Temperatura massima 30°C ciclo normale
4,4 su 5 su Amazon, 18.324 recensioni
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54,99 €, risparmi 27,01 €
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Caratteristiche
- Cappotto con cappuccio drappeggiato
- Chiusura frontale nascosta
- 2 tasche anteriori con pistagna
- Materiali: materiale esterno: 85% poliestere, 15% cotone. Imbottitura: 100% poliestere
Dettagli
- Colore
- Light Grey Melange
- Formato
- L
In breve
ONLY ONLSEDONA Cappotto Grigio L | Maniche lunghe, Lunghezza media, Casual, Temperatura massima 30°C ciclo normale costa 27,98 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 27,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 08:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 18.324 recensioni.
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