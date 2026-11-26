Bialetti Rainbow Caffettiera Colorata, Alluminio, Giallo, 3 Tazze, Non adatta a induzione
4,5 su 5 su Amazon, 10.942 recensioni
-28% 18,99 €
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26,50 €, risparmi 7,51 €
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Caratteristiche
- Bialetti, una storia italiana di creatività e passione dal 1921
- Si prega di notare che la dimensione della tazza si riferisce a una tazzina da caffè espresso di circa 30 ml.
- Seleziona la dimensione del bruciatore per adattarla al fondo della caffettiera. La fiamma non deve mai inghiottire la pentola, ma deve rimanere sul fondo della pentola.
- Non adatto per l'uso su piastre a induzione
- Alta qualità: realizzata in alluminio, come la tradizionale moka express
- Massima sicurezza: valvola di sicurezza brevettata, ispezionabile e di facile pulizia
- Caffettiera dai colori brillanti, per un risveglio all'insegna del buon umore
- Ottima per la preparazione del vero caffè italiano
Dettagli
- Colore
- Giallo
- Formato
- 180 ml
In breve
Bialetti Rainbow Caffettiera Colorata, Alluminio, Giallo, 3 Tazze, Non adatta a induzione costa 18,99 € su Amazon.it, rispetto a 26,50 € di prezzo precedente (risparmio 7,51 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 10.942 recensioni.
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