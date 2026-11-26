Trainer Natural Cibo per Cani Small & Toy Manzo e Riso 7kg
4,8 su 5 su Amazon, 952 recensioni
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Caratteristiche
- Alimento completo ed equilibrato per cani adulti toy/di taglia piccola
- Vitality Support: La naturale azione rivitalizzante e rigenerante dei principi nutritivi dell’Alga spirulina che insieme con le proteine, minerali e vitamine, aiutano a supportare la vitalità dell’organismo
- Small & Toy - Odour Control System Le naturali proprietà dell concentrato di Yucca contribuiscono a ridurre l’odore delle feci, aiutando a limitare le fermentazioni proteiche intestinali
- Con carne fresca italiana: Favorisce il regolare mantenimento della muscolatura del tuo cane, conferendo appetibilità ed elevata digeribilità grazie al valore nutrizionale della carne fresca di pollo e tacchino 100% italiana, disossata e non congelata
- Oral Care: La forma speciale di Vitamina C aiuta a prevenire la formazione di tartaro e alito cattivo
Dettagli
- Formato
- 7 kg (Confezione da 1)
In breve
Trainer Natural Cibo per Cani Small & Toy Manzo e Riso 7kg costa 30,49 € su Amazon.it, rispetto a 42,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 19:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 952 recensioni.
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