WoodWick Ellipse Candela Profumata | Fireside | con Stoppino Scoppiettante | Durata della Combustione: Fino a 50 Ore
4,4 su 5 su Amazon, 3.100 recensioni
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Caratteristiche
- Accogliente e rustico... il profumo di un fuoco di legna caldo e scoppiettante
- Ogni fragranza è accuratamente selezionata e testata per garantire che questa candela riempia la stanza con il suo profumo a lunga durata
- Lo stoppino in legno brevettato delle candele Hearthwick Flame crea una fiamma lunga e danzante e un crepitio distintivo per un'atmosfera sofisticata da camino
- La forma ellisse in vetro crea un'esperienza olfattiva più coerente grazie all'apertura più ampia che produce una pozza di cera completamente fusa
- La miscela premium di cere produce una combustione bella senza residui disordinati
Dettagli
- Colore
- Fireside
- Formato
- Ellipse
In breve
WoodWick Ellipse Candela Profumata | Fireside | con Stoppino Scoppiettante | Durata della Combustione: Fino a 50 Ore costa 26,35 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,64 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 13:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.100 recensioni.
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