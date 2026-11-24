NORTIV 8 Stivali Neve Trekking Uomo Impermeabili,Scuro/Marrone/Nero,41 | Tomaia scamosciata, guscio impermeabile e cuciture sigillate per tenerti asciutto anche sotto zero
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Caratteristiche
- NORTIV 8 Stivali da esterno impermeabili isolati per la neve e l'inverno da uomoSistema di riscaldamento: 200 g di materiale Thinsulate è considerato l'isolamento per indumenti sottili caldo disponibile. Resta al caldo a temperature basse come -25
- Materiale di alta qualità: gli stivali da neve invernali sono realizzati con tomaia in pelle scamosciata e guscio inferiore impermeabile, che forma una struttura resistente all'acqua con cuciture sigillate per evitare che gli elementi bagnati entrino per un ambiente asciutto.
- Confortevole e durevole: la soletta imbottita è realizzata in materiale di lino assoluto traspirante e assorbe il sudore. Design ergonomico per il supporto e la protezione dell'arco plantare. La suola in gomma stabile, antiscivolo e resistente all'abrasione ti aiuta a reagire a qualsiasi terreno esterno.
- Ideale per esterni e interni: progettato per la vita quotidiana invernale e sport all'aria aperta come sci, alpinismo, ciclismo, ecc.
- Cosa ottieni: NORTIV 8 è un marchio professionale che mira a fornire scarpe da esterno di alta qualità.
Dettagli
- Colore
- Scuro Marrone Nero
- Formato
- 41 EU
In breve
NORTIV 8 Stivali Neve Trekking Uomo Impermeabili,Scuro/Marrone/Nero,41 | Tomaia scamosciata, guscio impermeabile e cuciture sigillate per tenerti asciutto anche sotto zero costa 50,39 € su Amazon.it, rispetto a 53,54 € di prezzo precedente (risparmio 3,15 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 7.901 recensioni.
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