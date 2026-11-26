Logitech G G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate | Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop - Nero
4,7 su 5 su Amazon, 39.885 recensioni
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Caratteristiche
- Sensore Gaming HERO: il sensore ottico per gaming mouse HERO offre un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione
- 11 Pulsanti Programmabili e Rotella di Scorrimento Ultraveloce Doppia Modalità: il mouse da gioco cablato Logitech G ti offre un controllo completamente personalizzato delle tue impostazionidi gioco
- Sistema di Regolazione del Peso: regola il tuo stile di gioco. Aggiungi fino a cinque pesi da 3,6 g per una configurazione personalizzata di peso e bilanciamento
- Tecnologia LIGHTSYNC: la tecnologia Logitech G LIGHTSYNC offre un'illuminazione RGB completamente personalizzabile, sincronizzabile anche con il tuo stile di gaming
- Tensionamento Meccanico dei Pulsanti: un sistema di tensionamento a molla metallica integrata ai pulsanti sinistro e destro del mouse per un clic preciso e un comando rapido
- Sensore di ultima generazione: in grado di rilevare il movimento a grandezze inferiori al micrometro, traccia spostamenti più piccoli di un milionesimo di metro con estrema precisione
- Il Brand di Accessori Gaming più venduto al mondo: sulla base dei dati di vendita aggregati indipendenti (FEB '19 - FEB'20) di tastiere, mouse, cuffie gaming per PC in unità
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- Nouveau Modèle
In breve
Logitech G G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate | Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop - Nero costa 32,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 27,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 19:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 39.885 recensioni.
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