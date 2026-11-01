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Levi's 2-Pack Crewneck Graphic Tee, T-shirt Uomo, Beige ( White / Mid Tone Grey Heather ), L

4,5 su 5 su Amazon, 11.504 recensioni

Levi's 2-Pack Crewneck Graphic Tee, T-shirt Uomo, Beige ( White / Mid Tone Grey Heather ), L

-66% 13,63 €

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Caratteristiche

  • T-shirt a maniche corte in morbido jersey
  • Confezione da due
  • Logo Levi's sul petto
  • Questo è un prodotto originale Levi's

Dettagli

Colore
White / Mid Tone Grey Heather
Formato
L
Pezzi nella confezione
2

In breve

Levi's 2-Pack Crewneck Graphic Tee, T-shirt Uomo, Beige ( White / Mid Tone Grey Heather ), L costa 13,63 € su Amazon.it, rispetto a 40,00 € di prezzo precedente (risparmio 26,37 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 19:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 11.504 recensioni.

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