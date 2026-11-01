Levi's 2-Pack Crewneck Graphic Tee, T-shirt Uomo, Beige ( White / Mid Tone Grey Heather ), L
4,5 su 5 su Amazon, 11.504 recensioni
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Caratteristiche
- T-shirt a maniche corte in morbido jersey
- Confezione da due
- Logo Levi's sul petto
- Questo è un prodotto originale Levi's
Dettagli
- Colore
- White / Mid Tone Grey Heather
- Formato
- L
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Levi's 2-Pack Crewneck Graphic Tee, T-shirt Uomo, Beige ( White / Mid Tone Grey Heather ), L costa 13,63 € su Amazon.it, rispetto a 40,00 € di prezzo precedente (risparmio 26,37 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 19:50; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 11.504 recensioni.
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