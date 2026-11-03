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Simba - Peluche Disney Stitch, 6315876953, + 0 Mesi, Cm 25, Blu, 1 unità

4,7 su 5 su Amazon, 3.771 recensioni

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Caratteristiche

  • Peluche originale Disney personaggio Stitch cm 25
  • Realizzato in morbido peluche
  • Adatto ai bambini già a partire dai primi mesi di vita
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Dettagli

Colore
Blu
Formato
1 unità

In breve

Simba - Peluche Disney Stitch, 6315876953, + 0 Mesi, Cm 25, Blu, 1 unità costa 9,99 € su Amazon.it, rispetto a 22,90 € di prezzo precedente (risparmio 12,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:12; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 3.771 recensioni.

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