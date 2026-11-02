RENPHO Bilancia Pesapersone Bluetooth, Digitale con App, Bianco | Bilancia Pesa Persona Digitale,Misura Peso Corporeo, Massa Grassa, BMI, Massa Muscolare, Massa Ossea, Proteine,Elis 1
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Caratteristiche
- Precisione costante: le nostre bilancia digitale per il grasso corporeo sono progettate per garantire una precisione costante nel tempo. Dotata di 4 sensori di peso ad alta precisione e di 4 elettrodi ad alta sensibilità, garantisce misurazioni accurate e affidabili con una precisione di 0,05 kg. Se volete perdere peso, costruire muscoli o modellare il vostro corpo, questa bilancia è ciò che fa per voi
- Facile da usare: la bilancia pesapersone è dotata di un display a LED super luminoso che facilita la lettura dei numeri in qualsiasi situazione e mantiene la stessa luminosità per tutta la durata della batteria. È sufficiente salire sulla bilancia smart per misurare automaticamente il peso e la percentuale di grasso corporeo. È anche possibile cambiare le unità di misura (kg/lb/st) tramite l'app
- Analisi di 13 dati sulla composizione corporea: peso, IMC, grasso corporeo, massa magra, grasso sottocutaneo, grasso viscerale, acqua corporea, muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica. La bilancia pesapersone sincronizza i dati via Bluetooth con l'app Renpho Health, che non solo salva le misurazioni ma monitora anche la salute. È possibile monitorare i cambiamenti della forma fisica o scaricare i dati attraverso i grafici generati.
- Scelta durevole: la piattaforma in vetro temperato da 5 mm offre un'eccellente resistenza e comfort. La nostra bilancia impedenziometrica è dotata di un robusto telaio con tappetini antiscivolo per evitare di scivolare e angoli arrotondati per prevenire lesioni. La bilancia pesapersone digitale è dotata di 3 batterie AAA da 1,5 V ed è pronta all'uso non appena viene accesa. Supporta la calibrazione automatica, l'avvio/arresto automatico e il reset automatico
- Una bilancia smart per tutta la famiglia: il dispositivo per il grasso corporeo si collega all'app tramite Bluetooth e offre modalità di pesatura per animali domestici e bambini, profili utente illimitati per l'uso domestico e modalità dedicate agli atleti per soddisfare le esigenze di individui e stili di vita diversi. L'app è abbastanza intelligente da riconoscere automaticamente l'utente e ogni utente riceve i dati sul proprio dispositivo
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 11 inches (280 mm)
In breve
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