Equilibra Integratori Alimentari, a Base di Estratti Oleosi di Aglio, Biancospino, senza Retrogusto, Funzionalità dell'Apparato Cardiovascolare, 32 Capsule Vegetali
4,3 su 5 su Amazon, 1.796 recensioni
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Caratteristiche
- PER LA REGOLARE FUNZIONALITÀ DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE: L'Aglio e il Biancospino favoriscono la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare e della pressione arteriosa
- CARATTERISTICHE: La tecnologia OmegaZero è caratterizzata da un processo tecnologico di dispersione delle particelle oleose nella capsula, per mascherare il ritorno di gusto tipico dell’Aglio
- DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE: 1-2 capsule vegetali al giorno. Le capsule vegetali devono essere deglutite con l’assunzione di un liquido preferibilmente durante i pasti
- CAPSULE MORBIDE E FACILI DA DEGLUTIRE: Equilibra ha scelto di racchiudere i preziosi componenti dei propri prodotti in capsule vegetali morbide e facili da deglutire con tecnologia Vegicaps Soft
- EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza
Dettagli
- Formato
- 32 unità (Confezione da 1)
In breve
Equilibra Integratori Alimentari, a Base di Estratti Oleosi di Aglio, Biancospino, senza Retrogusto, Funzionalità dell'Apparato Cardiovascolare, 32 Capsule Vegetali costa 4,00 € su Amazon.it, rispetto a 6,29 € di prezzo precedente (risparmio 2,29 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 13:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 1.796 recensioni.
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