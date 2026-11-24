WoodWick Candela profumata | Candela Ellipse | White Honey | Regali perfetti per donne
4,6 su 5 su Amazon, 215 recensioni
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Caratteristiche
- Soffice e dolce, questa fragranza combina note di fiori d'arancio canditi, orchidea vaniglia e toffee tostato per creare un profumo mielato.
- Presenta lo stoppino in legno caratteristico di WoodWick per un suono crepitante distintivo.
- The ellipse design allows fragrance to disperse evenly throughout your space.
- Crea un'atmosfera calda e accogliente con un tocco di dolcezza.
- Una candela raffinata che è un regalo perfetto per le donne, ideale per il piacere quotidiano.
Dettagli
- Colore
- White Honey
- Formato
- Ellipse
In breve
WoodWick Candela profumata | Candela Ellipse | White Honey | Regali perfetti per donne costa 26,59 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 215 recensioni.
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