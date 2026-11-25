Cecotec Friggitrice elettrica CleanFry Infinity 3000. Capacità olio 3 L, filtro OilCleaner, 2400 W, lavabile in lavastoviglie e timer 30 min.
4,4 su 5 su Amazon, 3.810 recensioni
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Caratteristiche
- Friggitrice di alta gamma con una capacità di 3 litri di olio, perfetta per cucinare per tutta la famiglia una varietà di patatine fritte come patate, pollo o pesce. Include filtro OilCleaner per mantenere l'olio pulito dopo ogni utilizzo.
- Ha 2400 W di potenza massima per friggere velocemente ed efficienti e ottenere una frittura perfetta in breve tempo. Il secchio, il cestello per friggere e il filtro OilCleaner sono lavabili in lavastoviglie e dispongono di un coperchio in acciaio con filtro antiodore per evitare fastidi in cucina.
- Finestra sul coperchio per controllare perfettamente il processo di frittura. È dotato di un timer di 30 minuti per preimpostare facilmente il tempo di frittura e ottenere i risultati desiderati. Temperatura regolabile fino a 190 °C per ottenere risultati ottimali.
- Design elegante con finiture in acciaio. È completamente rimovibile per una facile pulizia e manutenzione e dispone di un secchio con rivestimento antiaderente per garantire una cottura uniforme e impedire che il cibo si attacchi.
- Il cestello ha una maniglia cool touch per controllare il processo di frittura senza il rischio di ustioni e dispone di protezione contro il surriscaldamento e indicatore di luce e temperatura.
Dettagli
- Colore
- Inox
- Formato
- 57 x 25 x 41 cm
In breve
Cecotec Friggitrice elettrica CleanFry Infinity 3000. Capacità olio 3 L, filtro OilCleaner, 2400 W, lavabile in lavastoviglie e timer 30 min. costa 44,99 € su Amazon.it, rispetto a 67,83 € di prezzo precedente (risparmio 22,84 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 18:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.810 recensioni.
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