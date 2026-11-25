Lines Specialist Maternity, Mutandine Assorbenti Post Parto, taglia L | per tutti i tipi di perdite, protegge e avvolge l'addome, Confezione da 20 Unità, perfette per la borsa dell'ospedale
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Caratteristiche
- LINES SPECIALIST PANTS MATERNITY: Mutandine assorbenti efficaci per le perdite post parto. Comodi e pratici, si tolgono facilmente dopo l'uso strappando la cucitura laterale.
- SOSTENGONO L'ADDOME SENZA STRINGERE: I Pants Maternity sostengono con delicatezza l'addome, sono soffici come cotone e dal design femminile.
- DERMATOLOGICAMENTE TESTATO: I Pants Maternity hanno un filtrante a contatto con la pelle dermatologicamente testato.
- ASSORBE RAPIDAMENTE: Assorbe rapidamente tutti i tipi di perdite per farti sentire a tuo agio, con te e con gli altri.
- RACCOMANDATO DALLE MAMME: Le Mamme che hanno provato i Pants Maternity nei giorni immediatamente successivi al parto li hanno ritenuti molto adatti alle perdite post parto.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- M (Confezione da 24)
- Pezzi nella confezione
- 24
In breve
Lines Specialist Maternity, Mutandine Assorbenti Post Parto, taglia L | per tutti i tipi di perdite, protegge e avvolge l'addome, Confezione da 20 Unità, perfette per la borsa dell'ospedale costa 24,29 € su Amazon.it, rispetto a 33,93 € di prezzo precedente (risparmio 9,64 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 14:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 1.899 recensioni.
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