Epson Serie 603 Stella Marina - Cartucce originali per Stampante getto d'Inchiostro, Multipack 4 colori (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) Formato STD, Stampa fino 130 pagine colori/150 Black, Pack Retail
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Caratteristiche
- Costo ridotto e affidabilità. Ottieni stampe affidabili, nitide e brillanti a costi davvero ridotti utilizzando gli inchiostri a quattro colori 603 di Epson. Caratterizzato da inchiostri dye a colori e inchiostro nero a pigmenti, questo set di cartucce consente di stampare documenti a colori ben definiti.
- Riduci i costi di stampa. Con le cartucce di inchiostro XL Le cartucce di inchiostro Epson di ultima generazione sono disponibili in formato standard e XL. Le cartucce XL sono ideali se stampi in grandi tirature e ti consentono di ridurre notevolmente i costi di stampa.
- Consumabili progettati specificamente per le stampanti Epson. Gli inchiostri e le carte Epson sono stati progettati per funzionare in perfetta sinergia con le stampanti Epson e offrire così i migliori risultati possibili.
- Cartucce originali. Utilizzando le cartucce originali Epson, puoi stampare senza problemi e in maniera affidabile. Epson investe nella ricerca e in impianti di produzione tecnologicamente avanzati, sottoponendo i prodotti a rigorosi test per offrire la massima qualità ai clienti.
- *vedere epson.it/cartridgefootnotes
Dettagli
- Colore
- 4 colori (Nero,Ciano,Magenta,Giallo)
- Formato
- Standard
In breve
Epson Serie 603 Stella Marina - Cartucce originali per Stampante getto d'Inchiostro, Multipack 4 colori (Nero, Ciano, Magenta, Giallo) Formato STD, Stampa fino 130 pagine colori/150 Black, Pack Retail costa 34,71 € su Amazon.it, rispetto a 40,49 € di prezzo precedente (risparmio 5,78 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 19:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 19.572 recensioni.
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