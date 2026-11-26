Granarolo, Latte Parzialmente Scremato da 1 Litro, 6 Confezioni di Latte 100% Italiano, UHT a Lunga Conservazione
4,2 su 5 su Amazon, 316 recensioni
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Caratteristiche
- CONTENUTO: A casa riceverete 6 confezioni da 1 litro di latte parzialmente scremato 100% Italiano. Il Latte parzialmente scremato Granarolo è al 100% italiano e nasce in allevamenti selezionati. La certificazione di Filiera controllata testimonia che i più alti livelli di eccellenza sono rispettati nella mungitura, nella raccolta, in tutte le fasi di produzione e nella distribuzione.
- LAVORAZIONE: Nei nostri stabilimenti utilizziamo inoltre trattamenti termici sicuri e confezionamenti moderni che permettono di rispettarne la qualità e di garantire, alla confezione integra, una durata prolungata. Così, ne puoi sempre tenere a casa una comoda scorta
- UHT: Il trattamento UHT permette una lunga conservazione del formato 1l in bottiglia anche a temperatura ambiente. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Dopo l'apertura del contenitore, conservare in frigorifero (max +6°C) e consumare entro 3-4 giorni.
- GRANAROLO: È la più importante e grande filiera italiana del latte. Siamo l’unica filiera italiana basata su un sistema integrato di produzione, dove l’intero processo è controllato e gestito in stretta collaborazione con i migliori produttori locali. Insieme seguiamo tutte le fasi di processo: dalla produzione della materia prima alla distribuzione del prodotto finito ai punti vendita, per garantire la massima qualità e sicurezza e la ricerca costante di una sostenibilità a 360°.
Dettagli
- Formato
- 1 l (Confezione da 6)
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Granarolo, Latte Parzialmente Scremato da 1 Litro, 6 Confezioni di Latte 100% Italiano, UHT a Lunga Conservazione costa 5,86 € su Amazon.it, rispetto a 7,74 € di prezzo precedente (risparmio 1,88 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:23; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 316 recensioni.
Informativa sulle offerte
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