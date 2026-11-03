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Levi's New Crew Felpa Uomo, Blue, S

4,3 su 5 su Amazon, 4.254 recensioni

Levi's New Crew Felpa Uomo, Blue, S

-26% 25,99 €

Prima 34,99 €, risparmi 9,00 €

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Caratteristiche

  • design CLASSICO LEVI'S: Il felpa francese morbido incontra una silhouette classica. Cosa c'è da non amare?
  • La modella è alta 188 cm, Vita 31", Indossa una taglia M
  • Cosa c'è da non amare? Questo capo versatile si abbina perfettamente sia ai tuoi shorts preferiti che ai pleated chinos
  • Un capo facile da indossare che puoi abbinare praticamente a tutto
  • fatto da morbido felpa francese
  • Una felpa in pile con girocollo comoda
  • Una felpa in pile con girocollo comoda
  • fatto da supertessuto morbido
  • Presenta polsini e orlo a costine
  • ETICHETTA ROSSA LEVI'S: Esistono diverse variazioni della nostra famosa etichetta rossa. Alcune dicono LEVI'S, altre Levi's, alcune non mostrano affatto il marchio. Per le edizioni speciali a volte cambiamo anche il colore.

Dettagli

Colore
Dress Blues X
Formato
S

In breve

Levi's New Crew Felpa Uomo, Blue, S costa 25,99 € su Amazon.it, rispetto a 34,99 € di prezzo precedente (risparmio 9,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 4.254 recensioni.

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