Levi's New Crew Felpa Uomo, Blue, S
4,3 su 5 su Amazon, 4.254 recensioni
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Caratteristiche
- design CLASSICO LEVI'S: Il felpa francese morbido incontra una silhouette classica. Cosa c'è da non amare?
- La modella è alta 188 cm, Vita 31", Indossa una taglia M
- Cosa c'è da non amare? Questo capo versatile si abbina perfettamente sia ai tuoi shorts preferiti che ai pleated chinos
- Un capo facile da indossare che puoi abbinare praticamente a tutto
- fatto da morbido felpa francese
- Una felpa in pile con girocollo comoda
- Una felpa in pile con girocollo comoda
- fatto da supertessuto morbido
- Presenta polsini e orlo a costine
- ETICHETTA ROSSA LEVI'S: Esistono diverse variazioni della nostra famosa etichetta rossa. Alcune dicono LEVI'S, altre Levi's, alcune non mostrano affatto il marchio. Per le edizioni speciali a volte cambiamo anche il colore.
Dettagli
- Colore
- Dress Blues X
- Formato
- S
In breve
Levi's New Crew Felpa Uomo, Blue, S costa 25,99 € su Amazon.it, rispetto a 34,99 € di prezzo precedente (risparmio 9,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 15:42; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 4.254 recensioni.
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