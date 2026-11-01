Levi's 510 Skinny, Jeans, Uomo, Bonita City 4-way Blue, 26W / 30L
4,3 su 5 su Amazon, 980 recensioni
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Caratteristiche
- Design moderno
- Facile da indossare
- Vestibilità comoda
- Questo è un prodotto originale Levi's
Dettagli
- Colore
- Bonita City 4-way Blue
- Formato
- 26W / 30L
In breve
Levi's 510 Skinny, Jeans, Uomo, Bonita City 4-way Blue, 26W / 30L costa 57,00 € su Amazon.it, rispetto a 81,99 € di prezzo precedente (risparmio 24,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 19:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 980 recensioni.
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