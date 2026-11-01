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Levi's 510 Skinny, Jeans, Uomo, Bonita City 4-way Blue, 26W / 30L

4,3 su 5 su Amazon, 980 recensioni

Levi's 510 Skinny, Jeans, Uomo, Bonita City 4-way Blue, 26W / 30L

-30% 57,00 €

Prima 81,99 €, risparmi 24,99 €

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Caratteristiche

  • Design moderno
  • Facile da indossare
  • Vestibilità comoda
  • Questo è un prodotto originale Levi's

Dettagli

Colore
Bonita City 4-way Blue
Formato
26W / 30L

In breve

Levi's 510 Skinny, Jeans, Uomo, Bonita City 4-way Blue, 26W / 30L costa 57,00 € su Amazon.it, rispetto a 81,99 € di prezzo precedente (risparmio 24,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 19:19; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 980 recensioni.

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