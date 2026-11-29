Omega 3 Olio di Pesce Certificato IFOS 2000mg, 660mg EPA e 440mg DHA | Integratore Omega3 Fish Oil 240 Softgel (4 Mesi di Scorta), EPA e DHA Contribuiscono alla Normale Funzione del Cuore (EFSA)
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Caratteristiche
- Perché Scegliere Omega - 3 WeightWorld? - L'omega 3 integratore di WeightWorld, a differenza di prodotti simili, contiene ben 2000mg di olio di pesce certificato IFOS in base ai test per lotto effettuati dal fornitore. Le olio di pesce omega 3 capsule softgel (fish oil omega 3) forniscono inoltre 660mg di EPA e 440mg di DHA, degli acidi grassi essenziali. Questi integratori omega 3 uomo e donna contengono 240 softgel facili da deglutire per una pratica fornitura di 4 mesi.
- I Segreti di EPA e DHA - Secondo EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione del cuore. Sempre in base a EFSA, DHA ed EPA contribuiscono al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue. Infine, DHA ed EPA contribuiscono al mantenimento di una pressione arteriosa normale e il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale (EFSA).
- Formula Senza Glutine e Lattosio - L'omega 3 2000mg di WeightWorld non contiene OGM ed è adatto ad alimentazioni senza glutine e lattosio. Si consiglia di seguire il dosaggio indicato sulla confezione in modo regolare e con costanza: basterà assumere 2 omega tre capsule softgel al giorno insieme a un pasto. Sollevando l'etichetta, è possibile ottenere tutte le informazioni in italiano su Weightworld omega 3 olio di pesce 2000 mg.
- Impegno Costante & Buone Pratiche di Produzione - L'omega 3 WeightWorld 240 capsule softgel è stato scrupolosamente formulato e ideato con attenzione. Il suo ingrediente, ovvero l'olio pesce omega 3 (fish oil EPA DHA) è stato selezionato con cura, mentre i processi di produzione seguono rigorosamente gli standard GMP (Good Manufacturing Practices), ovvero le Buone Pratiche di Produzione per gli integratori alimentari.
- Il Viaggio d WeightWorld - Nato dalla passione per gli integratori alimentari, WeightWorld cresce da oltre 18 anni. Il brand continua a espandersi con la stessa dedizione e filosofia, senza mai perdere l'attenzione per i dettagli. Fondato su valori solidi, ha resistito alla prova del tempo e, con la stessa determinazione, continuerà a farlo anche in futuro.
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- 240 unità (Confezione da 1)
In breve
Omega 3 Olio di Pesce Certificato IFOS 2000mg, 660mg EPA e 440mg DHA | Integratore Omega3 Fish Oil 240 Softgel (4 Mesi di Scorta), EPA e DHA Contribuiscono alla Normale Funzione del Cuore (EFSA) costa 17,99 € su Amazon.it, rispetto a 23,99 € di prezzo precedente (risparmio 6,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 13:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 25.796 recensioni.
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