BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
4,6 su 5 su Amazon, 1.400 recensioni
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Caratteristiche
- TERMOSTATO WIFI SMARTHER2: Connetti la tua casa con la versione 2.0 del termostato wifi Bticino e controlla la temperatura in modo smart. Gestisci il clima domestico da remoto, in modo semplice e puntuale. Ideale per chi vuole una casa smart ed efficiente
- DIVERSE MODALITÁ DI CONTROLLO: Monitora e regola la temperatura di casa localmente o da remoto. Usa lo schermo touch screen, l'app gratuita Home+Control (disponibile per Android e iOS) o la voce con gli asisstenti vocali Alexa, Google Home e Apple Home
- OTTIMIZZA I TUOI CONSUMI: Controlla e gestisci i tuoi consumi energetici direttamente dall'app Home+Control, monitorando temperatura e tempo di accensione. Visualizza i dati in tempo reale e regola, con il tuo smartphone, il termostato ovunque ti trovi
- RISCALDAMENTO PIANIFICATO: Adatta la temperatura alle tue abitudini con programmi giornalieri e settimanali. Imposta il riscaldamento per ridursi durante la notte e aumentare al mattino, migliorando comfort e risparmio in base alla tua routine quotidiana
- COMPATIBILITÀ IMPIANTI E CALDAIE: Termostato WiFi Bticino funziona con impianti autonomi e centralizzati con termovalvole, ed è compatibile con la maggior parte delle caldaie (gas, elettriche, a legna, kerosene, pompe di calore)
- FUNZIONE BOOST: Riscalda velocemente la tua casa per un tempo limitato (30, 60 o 90 minuti), indipendentemente dalla programmazione e dalla temperatura dell'ambiente. Ideale per ottenere calore immediato e il massimo comfort, senza sprechi energetici
- CONTROLLO UMIDITA': Monitora costantemente i livelli di umidità interna per garantire un ambiente confortevole e una qualità dell’aria ottimale durante tutto l’anno, aiutando a prevenire eccessi di umidità o aria troppo secca, per il benessere quotidiano
- MASSIMO COMFORT IN OGNI ZONA: Combina Smarther2 alle valvole termostatiche intelligenti Netatmo. Imposta temperature diverse per ogni radiatore e controlla la temperatura di ogni singola stanza, evitando sprechi e riducendo i costi del riscaldamento
- INSTALLAZIONE DA INCASSO: Installazione a parete con alimentazione 230 V, senza batterie, funziona con rete WIFI 2.4GHZ. In assenza di connessione WiFi, opera in modalità tradizionale con controllo esclusivamente locale
- MADE IN ITALY: Prodotto realizzato in Italia con materiali di alta qualità e attenzione ai dettagli. Con il suo spessore sottile e la finitura effetto vetro, Smarther2 si adatta a ogni stile abitativo, aggiungendo un tocco di eleganza alla parete di casa
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- Singolo
In breve
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico costa 119,99 € su Amazon.it, rispetto a 149,00 € di prezzo precedente (risparmio 29,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 10:49; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.400 recensioni.
Informativa sulle offerte
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