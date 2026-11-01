Levi's 311 Shaping Skinny, Jeans Donna, Darkest Sky, 28W / 28L
4,2 su 5 su Amazon, 1.896 recensioni
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Caratteristiche
- design CLASSICO LEVI'S: Slims tummy e contours curves.
- La modella è alta: 175 cm, Taglia vita 27, Indossa una taglia 27
- Presenta una innovativa pannello snellente.
- Solleva il sedere e allunga le gambe.
- Jeans super comodi con una lusinghiera gamba skinny
- realizzati per valorizzare la tua figura e celebrare le tue forme
- realizzati per valorizzare la tua figura e celebrare le tue forme
- Carattere autentico del denim esaltato con stretch super morbido. per jeans che ti lasceranno a bocca aperta. Questo è il Levi's Stellar Stretch. Grazie all'eccellente recupero integrato, esaltano le tue curve e si muovono con te—senza cedere o allargarsi—ovunque e in ogni occasione.
- Risparmia l'acqua: questo capo è realizzato utilizzando acqua riciclata, che ci aiuta a ridurre il nostro impatto su questa risorsa limitata
- ETICHETTA ROSSA LEVI'S: Esistono diverse variazioni della nostra famosa etichetta rossa. Alcune dicono LEVI'S, altre Levi's, alcune non mostrano affatto il marchio. Per le edizioni speciali a volte cambiamo anche il colore.
Dettagli
- Colore
- Darkest Sky
- Formato
- 28W / 28L
In breve
Levi's 311 Shaping Skinny, Jeans Donna, Darkest Sky, 28W / 28L costa 50,20 € su Amazon.it, rispetto a 53,22 € di prezzo precedente (risparmio 3,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 18:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 1.896 recensioni.
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