Airwick Ricariche per Diffusore di Oli Essenziali Armonia Istantanea, Confezione da 6 per Profumatore per Ambienti alla Fragranza di Mandarino e Arancia Dolce
4,7 su 5 su Amazon, 450 recensioni
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Caratteristiche
- LA CONFEZIONE: La confezione contiene 6 ricariche per il diffusore di oli essenziali Airwick, fragranza Mandarino e Arancia Dolce
- LA RICARICA: Ricarica predosata, pronta per l'uso, senza necessità di aggiungere acqua; ricarica compatibile solo con le ricariche Airwick
- LA FRAGRANZA: Rasserena i tuoi sensi con una nuvola di fragranza rivitalizzante, un infuso con oli essenziali naturali; sperimenta il potere dell’aromaterapia e lasciati avvolgere dall'energia del mandarino e dell'arancia dolce
- LA REGOLAZIONE DELLA FRAGRANZA: Scegli tra 3 livelli di erogazione: minimo, intermedio e massimo, per offrire la quantità di aroma desiderato in ogni ambiente
- LA DURATA DELLA FRAGRANZA: Fino a 45 giorni di fragranza continua, con l’erogazione al minimo
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 6 Unità (Confezione da 1)
In breve
Airwick Ricariche per Diffusore di Oli Essenziali Armonia Istantanea, Confezione da 6 per Profumatore per Ambienti alla Fragranza di Mandarino e Arancia Dolce costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,94 € di prezzo precedente (risparmio 9,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 13:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 450 recensioni.
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