Schesir, Cibo Secco per Cani Cuccioli di Taglia Grande al Gusto Pollo, in Crocchette - Formato Sacco da 12Kg
4,1 su 5 su Amazon, 66 recensioni
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Caratteristiche
- Schesir dog: ideale per.cani cuccioli di taglia grande è un alimento completo e bilanciato appartenente alla linea secco
- Altamente digeribile: la sua formula è stata approvata dal punto di vista nutrizionale dal dipartimento di scienze mediche veterinarie - alma mater studiorum università di bologna
- Controllato e certificato biologico dal ccpb: organismo di certificazione indipendente autorizzato dal ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali
- Proteine animali: l'ingrediente principale è pollame allevato a terra con metodi non intensivi ed utilizzando mangimi bio
- Cruelty free: nessun test invasivo è stato effettuato sugli animali in funzione della sua produzione; no conservanti e coloranti aggiunti
Dettagli
- Formato
- 12 kg (Confezione da 1)
In breve
Schesir, Cibo Secco per Cani Cuccioli di Taglia Grande al Gusto Pollo, in Crocchette - Formato Sacco da 12Kg costa 34,85 € su Amazon.it, rispetto a 43,99 € di prezzo precedente (risparmio 9,14 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 14:10; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 66 recensioni.
Informativa sulle offerte
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