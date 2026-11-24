Equilibra Integratori Alimentari, Probio 24 Miliardi, Integratore Di Fermenti Lattici Per L'Equilibrio Della Flora Intestinale, Senza Acqua, Senza Glutine, 10 Bustine Orosolubili
4,5 su 5 su Amazon, 742 recensioni
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Caratteristiche
- PER L'EQUILIBRIO DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE - Integratore alimentare a base di 5 diversi ceppi di fermenti lattici per l'equilibrio della flora intestinale; Senza Acqua e Glutine
- CARATTERISTICHE - Grazie alla sua formulazione orosolubile è estremamente pratico e gradevole da assumere
- DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE - Si consiglia 1 bustina al giorno; Si scioglie direttamente in bocca; Assumere preferibilmente a stomaco vuoto
- PER UN UTILIZZO PRATICO - Risulta adatto anche per i bambini in età scolare dai 6 anni in su e per gli anziani, in quanto si scioglie direttamente sulla lingua
- EQUILIBRA - Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto di un perfetto equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza
Dettagli
- Formato
- 10 Unità (Confezione da 1)
In breve
Equilibra Integratori Alimentari, Probio 24 Miliardi, Integratore Di Fermenti Lattici Per L'Equilibrio Della Flora Intestinale, Senza Acqua, Senza Glutine, 10 Bustine Orosolubili costa 4,97 € su Amazon.it, rispetto a 7,10 € di prezzo precedente (risparmio 2,13 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 742 recensioni.
Informativa sulle offerte
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