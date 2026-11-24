Equilibra Integratori Alimentari, Pressione Ok, a Base di Aglio Nero ABG10+, Fiori di Ibisco e Foglie di Ulivo, Senza Odore e Retrogusto, Pressione Arteriosa Regolare, 40 Capsule Vegetali
4,2 su 5 su Amazon, 918 recensioni
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Caratteristiche
- PER LA REGOLARITÀ DELLA PRESSIONE ARTERIOSA: Integratore a base di Aglio nero ABG10+, fiori di Ibisco e foglie di Ulivo, selezionati per la loro azione sulla regolarità della pressione arteriosa
- CARATTERISTICHE: L’Aglio nero ABG10+ e le foglie di Ulivo sono inoltre utili per il metabolismo di trigliceridi e colesterolo (Aglio nero), carboidrati e lipidi (Ulivo)
- DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE: Si consigliano 1-2 capsule vegetali al giorno. L’alta qualità dell’estratto di Aglio nero ABG10+, senza odore, sapore né retrogusto, permette l’assunzione in ogni momento
- SENZA ODORE: L’estratto di Aglio nero ABG10+ altamente concentrato in polifenoli e antiossidanti si ottiene con un processo di fermentazione tale che la capsula risulti inodore e priva di retrogusto
- EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza
Dettagli
- Formato
- 1 unità (Confezione da 1)
In breve
Equilibra Integratori Alimentari, Pressione Ok, a Base di Aglio Nero ABG10+, Fiori di Ibisco e Foglie di Ulivo, Senza Odore e Retrogusto, Pressione Arteriosa Regolare, 40 Capsule Vegetali costa 5,48 € su Amazon.it, rispetto a 8,49 € di prezzo precedente (risparmio 3,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 13:55; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 918 recensioni.
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