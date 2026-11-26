THUN - Set 2 Tazze Medie Elegance
4,8 su 5 su Amazon, 40 recensioni
-30% 25,80 €
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36,90 €, risparmi 11,10 €
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Caratteristiche
- Set di 2 tazze in porcellana sotto smalto
- Adatte per condividere una colazione con latte o cappuccino, ma anche per gustare un tè o un caffè in compagnia
- Con manici sagomati a forma di farfalla
- Elegante idea regalo
Dettagli
- Colore
- Motivo Floreale Su Sfondo Chiaro
- Formato
- 2 Unità (Confezione da 2)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
THUN - Set 2 Tazze Medie Elegance costa 25,80 € su Amazon.it, rispetto a 36,90 € di prezzo precedente (risparmio 11,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 09:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 40 recensioni.
Informativa sulle offerte
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