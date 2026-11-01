SONGMICS Set di 2 Scaffali in Metallo, Scaffalature a 5 Ripiani Regolabili, Senza Viti, Scaffale Salvaspazio per Garage, Magazzino, Portante 600 kg, 50 x 100 x 200 cm, Argento GLR050E02
4,1 su 5 su Amazon, 20.599 recensioni
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Caratteristiche
- [Resistente e stabile] Gli scaffali sono realizzati con struttura in acciaio, e ogni ripiano può sostenere fino a 120 kg. Il kit antiribaltamento incluso può fissare gli scaffali alla parete, in modo da renderli più stabili e sicuri
- [Divisibile] Ogni scaffale può essere suddiviso in 2 a seconda delle esigenze di stoccaggio, può essere utilizzato in modo flessibile in base allo spazio, e può anche essere utilizzato come banco da lavoro con ripiani portaoggetti dopo la suddivisione
- [Ripiani regolabili] I ripiani possono essere fissati ogni 5 cm grazie agli incastri che rendono la regolazione semplice per soddisfare le esigenze di stoccaggio degli articoli di diverse dimensioni
- [Grandi dimensioni, elevata capacità] Le dimensioni dello scaffale sono di 50 x 100 x 200 cm e la portata è di 600 kg. Lo scaffale può essere utilizzato in garage, magazzino, cantina o ripostiglio per organizzare tutti i tuoi attrezzi e le apparecchiature
- [Montaggio senza viti] Lo scaffale può essere assemblato attraverso gli incastri e può essere montato rapidamente senza viti secondo le chiare istruzioni
Dettagli
- Colore
- Argento
- Formato
- 50P x 100L x 200A cm
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
SONGMICS Set di 2 Scaffali in Metallo, Scaffalature a 5 Ripiani Regolabili, Senza Viti, Scaffale Salvaspazio per Garage, Magazzino, Portante 600 kg, 50 x 100 x 200 cm, Argento GLR050E02 costa 76,99 € su Amazon.it, rispetto a 99,99 € di prezzo precedente (risparmio 23,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 17:16; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 20.599 recensioni.
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