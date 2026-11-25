SALEWA RIENZA Thermo BTL 0,75 L, Bottle Green, Taglia Unica
4,3 su 5 su Amazon, 61 recensioni
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Caratteristiche
- Rinfresco allo stato puro: il robusto thermos da 750 ml è l’alleato più affidabile quando si tratta di calmare la sete anche in quota; ottimo sia per le bevande calde che per quelle fredde
- Uso universale: questo thermos è il compagno ottimo durante qualsiasi attività di sci alpinismo, alpinismo, arrampicata alpina, trekking e altre avventure in montagna, sempre pronto a calmare la tua sete
- Materiale di gamma ottimi: questo thermos è realizzato in acciaio inossidabile 18/8 di qualità alimentare con un rivestimento resistente, verniciato a polvere ad alta aderenza, e una praticissima chiusura automatica
- Pratico e innovativo: la tecnologia isolante a parete doppia è concepita per tenere calde le tue bevande fino a 24 ore e fredde fino a 30 ore; grazie a questo thermos resistente alla corrosione potrai calmare la tua sete, sempre e ovunque
Dettagli
- Colore
- Duck Green
- Formato
- 750 ml
In breve
SALEWA RIENZA Thermo BTL 0,75 L, Bottle Green, Taglia Unica costa 24,50 € su Amazon.it, rispetto a 49,00 € di prezzo precedente (risparmio 24,50 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 13:36; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 61 recensioni.
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