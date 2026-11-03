Cecotec Portasciugamani elettrico ReadyWarm 9100 Smart Towel White. 500 W, Display LED, Programmabile., controllo touch.
4,2 su 5 su Amazon, 786 recensioni
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Caratteristiche
- Il portasciugamani elettrico è dotato di grande potenza da 500 W che permette di riscaldare rapidamente i tuoi asciugamani e aumentare la temperatura del bagno.
- Il suo display LED mostra la temperatura attuale della stanza e grazie ad essa è possibile selezionare altre funzioni dello scaldabagno, come la temperatura e le modalità. Il suo pannello superiore touch rende permette di controllare facilmente la stufa e renderla comoda durante la configurazione del funzionamento.
- Dispone della funzione di programmazione settimanale, grazie alla quale è possibile stabilire i giorni e la fascia oraria per l’accensione automatica. È dotato di 3 modalità di funzionamento che si adattano alle necessità di ogni momento: Comfort, Eco e Finestra aperta.
- Selezione di temperatura secondo la modalità di funzionamento, un margine da 10º a 35º circa, consente massimo comfort e personalizza il tuo bagno.
- Uso ideale per bagni grazie al IP24, resistenza di dimensione media e getti d’acqua che potrebbero schizzare al portasciugamani. Possiede 2 sistemi di sicurezza contro il surriscaldamento (protegge il tuo bagno e la tua casa) e sistema antigelo (protegge il portasciugamani da temperature molto basse attorno a 0º).
Dettagli
- Colore
- Bianco
- Formato
- S
In breve
Cecotec Portasciugamani elettrico ReadyWarm 9100 Smart Towel White. 500 W, Display LED, Programmabile., controllo touch. costa 100,90 € su Amazon.it, rispetto a 140,00 € di prezzo precedente (risparmio 39,10 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 3 novembre 2026 alle 19:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 786 recensioni.
Informativa sulle offerte
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