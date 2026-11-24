Scottex L'Originale Carta Igienica, Ideale Per Ogni Giorno, 120 Rotoli
4,3 su 5 su Amazon, 1.145 recensioni
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Caratteristiche
- PULITO E ASSORBENZA: La carta igienica Scottex Pulito Originale offre il pulito Scottex di sempre, per una piacevole sensazione di pulizia e comfort ogni giorno.
- QUALITÀ SCOTTEX: Progettata per accompagnare i tuoi momenti quotidiani, Scottex Pulito Originale unisce la qualità Scottex alla praticità di una carta igienica pensata per l'uso di tutti i giorni.
- IDEALE PER OGNI GIORNO: Per una piacevole sensazione di freschezza, abbina Scottex Pulito Originale alla carta igienica umidificata Scottex, per sentirti pulito in un attimo, a casa e fuori casa.
- FORMATO CONVENIENZA: La confezione contiene 12 pacchi da 10 rotoli ciascuno, per un totale di 120 rotoli, ideale per avere sempre una scorta a disposizione.
- PRODOTTA IN ITALIA E CERTIFICATA FSC: Scottex Pulito Originale è prodotta in Italia e certificata FSC, a sostegno di una gestione forestale responsabile.
Dettagli
- Colore
- Rosa
- Formato
- 120 unità (Confezione da 1)
In breve
Scottex L'Originale Carta Igienica, Ideale Per Ogni Giorno, 120 Rotoli costa 36,98 € su Amazon.it, rispetto a 41,88 € di prezzo precedente (risparmio 4,90 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 15:58; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 1.145 recensioni.
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