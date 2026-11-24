Vans Range EXP, Sneaker, Donna, (Suede/Canvas) Black/White, 36 EU
4,7 su 5 su Amazon, 2.489 recensioni
-56% 37,55 €
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85,00 €, risparmi 47,45 €
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Caratteristiche
- Chiusura con lacci
- OrthoLite Sockliner
- Massimo comfort
- Intersuola EVA
- Suola in gomma per trazione
Dettagli
- Colore
- Suede Canvas Black White
- Formato
- 36 EU
In breve
Vans Range EXP, Sneaker, Donna, (Suede/Canvas) Black/White, 36 EU costa 37,55 € su Amazon.it, rispetto a 85,00 € di prezzo precedente (risparmio 47,45 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:11; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 2.489 recensioni.
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