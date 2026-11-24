Tapo C210 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Animali, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
4,6 su 5 su Amazon, 46.501 recensioni
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Caratteristiche
- Video ad alta definizione: Tapo C210 offre video ad alta definizione 2K 3mp, offrendo agli utenti riprese nitide e dettagliate
- Panoramica e inclinazione: il dispositivo offre una gamma orizzontale di 360° e verticale di 114°, consentendo una copertura completa dell'area
- Visione notturna: con una visione notturna avanzata fino a 30 piedi, Tapo C210 consente agli utenti di monitorare le proprie case 24 ore su 24
- Rilevamento del movimento e avvisi: il dispositivo utilizza la tecnologia di rilevamento intelligente del movimento per inviare notifiche istantanee al telefono ogni volta che viene rilevato un movimento
- Audio bidirezionale: Tapo C210 è dotato di microfono e altoparlante integrati, consentendo agli utenti di comunicare con la famiglia, gli animali domestici o di avvisare gli intrusi
- Archiviazione locale: il dispositivo supporta schede microSD fino a 512 GB per l'archiviazione locale, offrendo un modo sicuro ed economico per archiviare le riprese
- Modalità privacy: gli utenti possono abilitare la modalità privacy per interrompere la registrazione e controllare quando la telecamera sta monitorando e quando non lo sta facendo
- Configurazione e gestione semplici: con l'app Tapo, gli utenti possono configurare e gestire facilmente il loro Tapo C210 e accedere allo streaming live e ad altri controlli
- Controllo vocale: Tapo C210 è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, offrendo agli utenti il controllo a mani libere
- Crittografia sicura: il dispositivo utilizza crittografia avanzata e protocolli wireless per garantire la riservatezza dei dati e una comunicazione sicura tra il telefono e il dispositivo
Dettagli
- Colore
- White
- Formato
- 1 Unità (Confezione da 1)
In breve
Tapo C210 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Animali, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB costa 19,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 24 novembre 2026 alle 14:26; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 46.501 recensioni.
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