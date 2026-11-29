Finish Power Gel, Detersivo Lavastoviglie, 120 Lavaggi, Limone | Detersivo Liquido Lavastoviglie, Fragranza Limone, Formula Sgrassante a Rapida Dissoluzione, Pulizia Efficace e Brillantezza
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Caratteristiche
- LA CONFEZIONE: Il pacco contiene 4 bottiglie da 30 lavaggi liquido lavastoviglie Finish All in 1 Max Powergel, Poteri Sgrassanti, Limone
- FINISH GEL LAVASTOVIGLIE: Liquido per lavastoviglie che unisce l'efficacia pulente di Finish ad una formula in gel a rapida dissoluzione
- LE AZIONI: Finish Powergel Poteri Sgrassanti Limone scioglie i residui incrostati da 24h, attacca il grasso, lo intrappola e lo rimuove dai piatti ed evita che si riepositi sui piatti
- LA FORMULA: la formula a rapida dissoluzione dona pulito e brillantezza sorprendenti; la sua formula sgrassante al limone agisce contro i residui di grasso più difficili, per risultati ottimi
- MARCA: Fonte: NielsenlQ Homescan, Totale Italia, Detergenti per Lavastoviglie, AT 21 Maggio 2023 ( 2023, NielsenlQ)
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 2.4 l (Confezione da 1)
In breve
Finish Power Gel, Detersivo Lavastoviglie, 120 Lavaggi, Limone | Detersivo Liquido Lavastoviglie, Fragranza Limone, Formula Sgrassante a Rapida Dissoluzione, Pulizia Efficace e Brillantezza costa 13,49 € su Amazon.it, rispetto a 16,89 € di prezzo precedente (risparmio 3,40 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 09:32; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 8.704 recensioni.
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