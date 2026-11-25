MSI MPG VELOX 100R Case PC Gaming ATX, Micro-ATX e Mini-ITX | Medium tower, 4 ventole da 120 mm e hub ARGB, pannello in vetro temperato, supporta 2 radiatori da 360 mm, USB Type-C 20 Gb/s
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Caratteristiche
- PANNELLO ANTERIORE VENTILATO - Il pannello frontale dell'MPG VELOX 100R è costituito da un vetro che può mostrare chiaramente l'illuminazione ARGB delle ventole senza alcun ostacolo
- SHOWROOM ARGB - Crea il tuo RIG di battaglia ARGB con la Serie MPG VELOX 100, completamente supportata da MSI Mystic Light
- PULSANTE INSTA-LIGHT LOOP - Controlla rapidamente gli effetti luce della serie MPG VELOX 100 con l'Insta-Light Loop con il semplice tocco di un pulsante. Fai clic su diversi profili e scegli un preferito
- SUPPORTO GPU VERTICALE - La serie MPG VELOX 100 è dotata di un verticale Staffa GPU come accessorio che ti permette di montare la scheda grafica verticalmente
- FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO - La serie MPG VELOX 100 è ottimizzata per fornire alte prestazioni ed un efficace flusso d'aria per il raffreddamento del sistema con prese d'aria posizionate in tutto il sistema. La serie MPG VELOX 100 è dotata di 4 ventole e può montarne fino a 7
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- ATX
In breve
MSI MPG VELOX 100R Case PC Gaming ATX, Micro-ATX e Mini-ITX | Medium tower, 4 ventole da 120 mm e hub ARGB, pannello in vetro temperato, supporta 2 radiatori da 360 mm, USB Type-C 20 Gb/s costa 68,99 € su Amazon.it, rispetto a 138,99 € di prezzo precedente (risparmio 70,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 20:18; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 617 recensioni.
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