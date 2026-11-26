TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
4,5 su 5 su Amazon, 17.070 recensioni
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Caratteristiche
- 【VERO MULTICOLORE】è possibile scegliere tra 16 milioni di colori o diverse tonalità di bianco, dalla luce fredda a calda per dare il colore desiderato a una stanza
- 【CONTROLLO VOCALE】Tapo L900-5 è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant
- 【IMPOSTAZIONI PRESET】Una volta trovata l'impostazione ideale per una cena, una serata film o per la lettura di un libro puoi salvare i parametri e richiamarli rapidamente tramite l'app Tapo
- 【INSTALLAZIONE FLESSIBILE】Taglia la Striscia LED della lunghezza desiderata e applicala su ogni superficie grazie al comodo supporto adesivo
- 【NESSUN HUB RICHIESTO】Installazione e gestione intuitiva grazie alla comoda app Tapo per dispositivi Android e iOS. Collega L900-5 alla rete Wi-Fi e sei subito pronto a personalizzare i tuoi ambienti
- 【PROGRAMMAZIONE & TIMER】Imposta giorni e orari di accensione e spegnimento della Striscia LED
- 【MODALITÀ ASSENZA】Simula la tua presenza in casa per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- Multicolore
In breve
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale costa 15,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,99 € di prezzo precedente (risparmio 14,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 12:40; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 17.070 recensioni.
Informativa sulle offerte
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