Gran Turismo 7 - Standard Edition - PlayStation 4
4,7 su 5 su Amazon, 2.751 recensioni
-58% 29,97 €
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70,99 €, risparmi 41,02 €
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Caratteristiche
- Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell'appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport.
- Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l'aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne supercar con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.
In breve
Gran Turismo 7 - Standard Edition - PlayStation 4 costa 29,97 € su Amazon.it, rispetto a 70,99 € di prezzo precedente (risparmio 41,02 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 20:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 2.751 recensioni.
Informativa sulle offerte
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I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.