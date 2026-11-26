ALPRO DESSERT, al gusto CIOCCOLATO FONDENTE - 6 confezioni da 4x125g | Goloso Dessert, NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE
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Caratteristiche
- Non resisti al gusto intenso del CIOCCOLATO FONDENTE? cedi alla tentazione con il nostro goloso dessert al cucchiaio. la specialità dalla consistenza cremosa per regalarti un momento d'intenso piacere
- SOLO I MIGLIORI INGREDIENTI: all'interno troverai solo i migliori ingredienti al 100% di origine vegetale; NATURALMENTE SENZA LATTOSIO e di grassi saturi; RICCO DI FIBRE
- Contiene PROTEINE DI ALTA QUALITÀ: per assumere le proteine giornaliere necessaria per la tua alimentazione
- RICCA IN VITAMINE E DI CALCIO: Contiene vitamina B2, D e B12. La vitamina B12 contribuisce a ridurre la stanchezza e la fatica
- Questo prodotto è disponibile in 6 confezioni da 4 vasetti x125g
Dettagli
- Colore
- nero
- Formato
- 125 g (Confezione da 24)
- Pezzi nella confezione
- 24
In breve
ALPRO DESSERT, al gusto CIOCCOLATO FONDENTE - 6 confezioni da 4x125g | Goloso Dessert, NATURALMENTE SENZA LATTOSIO E 100% VEGETALE costa 9,54 € su Amazon.it, rispetto a 17,13 € di prezzo precedente (risparmio 7,59 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 10:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 846 recensioni.
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