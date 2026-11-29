Finish Ultimate Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 160 Capsule Lavastoviglie al Limone, Pastiglie per Lavastoviglie contro lo Sporco e i Residui Incrostati
4,7 su 5 su Amazon, 8.335 recensioni
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Caratteristiche
- LA CONFEZIONE: Il pacco contiene 2 confezioni da 80 pastiglie lavastoviglie Finish Ultimate Infinity Shine, Detersivo per Lavastoviglie al Limone
- AZIONE SGRASSANTE: Con la sua tecnologia scudo protettivo, Finish Ultimate Infinity Shine Detergenti per Lavastoviglie sgrassa e lucida le tue stoviglie garantendo delicatezza e protezione; adatto per stoviglie decorate, bicchieri e argenteria
- FUNZIONE PROTECTOR SHIELD: la funzione scudo protettivo protegge e si prende cura dei tuoi bicchieri e posate*, mantenendone la lucentezza lavaggio dopo lavaggio - *Questo prodotto non protegge dai danni meccanici e non rigenera gli oggetti già danneggiati
- FACILI DA USARE: Non scartare né rompere le capsule, la pellicola è biodegradabile e solubile al 100% in acqua; si dissolve completamente durante il lavaggio
- MARCA: Fonte: NielsenlQ Homescan, Totale Italia, Detergenti per Lavastoviglie, AT 21 Maggio 2023 (2023, NielsenlQ)
Dettagli
- Colore
- Lemon
- Formato
- 80 unità (Confezione da 2)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
Finish Ultimate Infinity Shine Pastiglie Lavastoviglie, 160 Capsule Lavastoviglie al Limone, Pastiglie per Lavastoviglie contro lo Sporco e i Residui Incrostati costa 24,99 € su Amazon.it, rispetto a 44,00 € di prezzo precedente (risparmio 19,01 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 29 novembre 2026 alle 11:51; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 8.335 recensioni.
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