Utopia Bedding Piumino in cotone waffle da 300 GSM (Grigio freddo - 228 x 228 cm), piumino morbido, leggero e traspirante per tutte le stagioni
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Caratteristiche
- Trama in rilievo: sapientemente costruita e accuratamente tessuta con una trama in rilievo, perfetta per il vostro comfort. Il motivo in rilievo offre una sensazione di morbidezza e sofficità. Aggiungete questa accogliente coperta alla vostra biancheria da letto per creare un rifugio rilassante e valorizzare l'arredamento della stanza.
- Materiale in cotone di alta qualità - La coperta con motivi in rilievo è realizzata al 100% in cotone, per garantire un'esperienza di lusso a voi e alla vostra famiglia. Quando la si posiziona su se stessi, sul letto o sul divano, si percepisce che è leggera e traspirante, assicurando un sonno tranquillo.
- Solida lavorazione artigianale: la tecnologia ring-spun è sapientemente progettata con un bordo auto-legante che rende queste coperte più resistenti e morbide. Di conseguenza, la fabbricazione delle nostre coperte in tessuto goffrato è impeccabile e meticolosa.
- Coperta per tutte le stagioni: questa coperta è un articolo da letto essenziale nella vita di tutti i giorni, che vi terrà al caldo in inverno e al fresco nelle calde notti d'estate. Questa coperta è versatile e può essere utilizzata non solo come strato per il letto o il divano. Si può usare all'aperto per un picnic, in viaggio, per riposare in ufficio o per portarla in auto.
- Conseils d'entretien : les couvertures à motif gaufré peuvent être facilement lavées car le tissu est en coton. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des produits chimiques agressifs. Ils peuvent être séchés au sèche-linge ou suspendus pour sécher. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de les laver séparément lors de la première utilisation.
Dettagli
- Colore
- Grigio Freddo
- Formato
- 228x228 cm
In breve
Utopia Bedding Piumino in cotone waffle da 300 GSM (Grigio freddo - 228 x 228 cm), piumino morbido, leggero e traspirante per tutte le stagioni costa 35,26 € su Amazon.it, rispetto a 48,53 € di prezzo precedente (risparmio 13,27 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:03; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 22.327 recensioni.
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