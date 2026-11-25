Cecotec Ferro da stiro a vapore Fast&Furious 5020 Force, potenza da 2600 W, 60 g/min di vapore continuo, 210 g/min di getto di vapore e sistema di sicurezza con spegnimento automatico
4,2 su 5 su Amazon, 914 recensioni
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Caratteristiche
- Power Technology: grande potenza massima di 2600 W per una stiratura rapida, semplice ed efficace; power Steam: tecnologia che genera un vapore continuo fino a 60 g/min
- Turbo Slide: suola in alluminio che genera un movimento scorrevole, antigraffio e con ottima durata; fino a tre volte più resistente rispetto alle suole dei ferri da stiro convenzionali
- Burst Steam: getto di vapore da 210 g/min che aiuta a eliminare le pieghe più difficili penetrando nel cuore del tessuto; otterrai risultati di ottima qualità e una finitura professionale; drip-Block: sistema antigoccia che evita la comparsa di gocce d’acqua condensata che macchiano gli indumenti
- Precision Tip: punta di precisione che aiuta ad eliminare fino alle pieghe più inaccessibili per una stiratura agile e comoda; auto Shut-Off: sistema di autospegnimento automatico auto shut off; per proteggere la tua casa
- Sistema anticalcare Cyclo Clean: sistema di filtraggio che fa sì che il calcare non si accumuli e che il ferro da stiro mantenga un alto livello di rendimento di vapore, allungando la sua vita utile; grazie a questo sistema anticalcare potrai godere di una stiratura efficace come il primo giorno
Dettagli
- Colore
- Multicolore
- Formato
- 2600W
In breve
Cecotec Ferro da stiro a vapore Fast&Furious 5020 Force, potenza da 2600 W, 60 g/min di vapore continuo, 210 g/min di getto di vapore e sistema di sicurezza con spegnimento automatico costa 14,99 € su Amazon.it, rispetto a 29,90 € di prezzo precedente (risparmio 14,91 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 10:20; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 914 recensioni.
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