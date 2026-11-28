Philips PerfectCare 6000 Ferro da Stiro con Caldaia, 8 Bar, 600g/min | 2400W, colpo di vapore 600 g, 8 bar, 150 g/min continuo, serbatoio rimovibile 1,8 L, OptimalTEMP, piastra SteamGlide Advanced
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Caratteristiche
- Potente vapore: 150 g/min di vapore continuo e un colpo di vapore da 600 g per rimuovere rapidamente ed efficacemente le pieghe anche dai tessuti più spessi.
- Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 L: il serbatoio trasparente da 1,8 L consente fino a 1,5 ore di utilizzo continuo; controlla a colpo d'occhio quanta acqua rimane e ricaricalo facilmente sotto il rubinetto tramite l'ampia apertura di riempimento.
- Piastra SteamGlide Advanced: la tecnologia Philips Solgel 4.0 con uno strato avanzato di Nano-Titanio offre prestazioni di scorrimento superiori su tutti i capi, con una piastra leggera per un'esperienza di stiratura confortevole.
- OptimalTEMP: stira tutto con un'unica impostazione di temperatura ideale per risultati perfetti, senza rischio di bruciare qualsiasi tessuto stirabile, anche se lasciato appoggiato sui vestiti o sull'asse da stiro.
- Blocco di sicurezza per il trasporto: blocca il ferro saldamente alla base per trasportarlo facilmente in casa e ridurre il rischio di toccare accidentalmente la piastra calda.
Dettagli
- Colore
- Nero/Oro
- Formato
- 2400 W
In breve
Philips PerfectCare 6000 Ferro da Stiro con Caldaia, 8 Bar, 600g/min | 2400W, colpo di vapore 600 g, 8 bar, 150 g/min continuo, serbatoio rimovibile 1,8 L, OptimalTEMP, piastra SteamGlide Advanced costa 169,99 € su Amazon.it, rispetto a 279,99 € di prezzo precedente (risparmio 110,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 21:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,3 su 5 con 3.431 recensioni.
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