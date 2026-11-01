Levi's Zip Up Originale, Maglia Di Tuta Uomo, Naval Academy, M
4,6 su 5 su Amazon, 1.649 recensioni
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58,97 €, risparmi 11,64 €
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Caratteristiche
- design CLASSICO LEVI'S: Abbiamo preso la felpa con cappuccio e zip senza tempo e l'abbiamo resa ancora migliore con pile super morbido.
- La modella è alta 188 cm, Vita 29", Indossa una taglia M
- Il risultato? Un capo versatile abbastanza comodo per rilassarsi a casa ma abbastanza elegante per un caffè improvvisato.
- Un classico felpa con cappuccio e zip
- Realizzata in morbidissimo felpa francese
- Rifinito con un Levi's logo
- Rifinito con un Levi's logo
- Un Classico felpa con cappuccio e zip
- Una vestibilità standard con una silhouette leggermente ampia
- ETICHETTA ROSSA LEVI'S: Esistono diverse variazioni della nostra famosa etichetta rossa. Alcune dicono LEVI'S, altre Levi's, alcune non mostrano affatto il marchio. Per le edizioni speciali a volte cambiamo anche il colore.
Dettagli
- Colore
- Naval Academy
- Formato
- M
In breve
Levi's Zip Up Originale, Maglia Di Tuta Uomo, Naval Academy, M costa 47,33 € su Amazon.it, rispetto a 58,97 € di prezzo precedente (risparmio 11,64 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 18:48; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 1.649 recensioni.
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